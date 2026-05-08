В Роспотребнадзоре оценили риск хантавируса Андес для россиян

Распространенный в Северной и Южной Америке хантавирус Андес не представляет опасности для жителей России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что вирус циркулирует в регионах с определенными природными условиями, отсутствующими на территории России.

Хантавирусы могут вызывать инфекцию у людей в двух клинических формах: в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусного кардиопульмонального синдрома (ХПС). ХПС ограничен только Американским континентом, вызывается хантавирусом Андес, который встречается в Северной и Южной Америке, где есть соответствующие условия для его распространения. Для россиян этот вирус не опасен, — заявили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что в редких случаях вирус может передаваться воздушно-капельным путем при тесном и продолжительном контакте между людьми. Также в Роспотребнадзоре сообщили о наличии природных очагов хантавирусов на территории России и соседних государств, однако вероятность передачи форм вируса, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, от человека к человеку оценивается как крайне низкая.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске глобального распространения андского штамма хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку. Эффективной вакцины против него пока нет. Поводом стала вспышка на судне MV Hondius, где погибли три человека.