ВОЗ прогнозирует наиболее опасную вспышку хантавируса

ВОЗ предупредила о риске распространения андского штамма хантавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске глобального распространения андского штамма хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку, сообщает Telegram-канал SHOT. Эффективной вакцины против него пока нет.

Поводом стала вспышка на судне MV Hondius, где погибли три человека. После рейса 149 пассажиров разъехались по разным странам, что повышает риск распространения инфекции. Инкубационный период вируса может достигать 49 дней.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил угрозу. Микробиолог Александр Гинцбург отметил, что в России случаев заражения нет. Он добавил, что разработку препарата можно было бы ускорить при наличии «банка вакцин».

Гинцбург уточнил, что специалисты центра имени Гамалеи обладают технологией, способной помочь в создании вакцины от хантавируса за полтора года. По его словам, разработка подобного препарата — лишь вопрос времени.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок. Он отметил, что в России этот вид грызунов не встречается, что делает распространение вируса маловероятным.

