Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок. Он отметил, что в России этот вид грызунов не встречается, что делает распространение вируса маловероятным, передает РИА Новости.

Распространение вируса Андес, вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром (заболевание, поражающее легкие и сердечно-сосудистую систему. — NEWS.ru), в России маловероятно. Основной его носитель, и, возможно, единственный — это длиннохвостый рисовый хомячок. У нас пока этих хомячков нет и не было, — заявил Альтштейн.

В России хантавирусы проявляются в другой форме и вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, уточнил вирусолог. По его словам, такие случаи ежегодно фиксируются в ряде эндемичных регионов страны, включая Волгу и Урал.

Ранее стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом Андес, предположительно, во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам никогда не находился на круизном судне, где ранее была зафиксирована вспышка этой болезни. Это первый случай заболевания среди тех, кто не был на борту лайнера.