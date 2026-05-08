08 мая 2026 в 01:07

Российские ученые назвали срок создания вакцины от хантавируса

Центр Гамалеи заявил, что вакцина от хантавируса может появиться за 1,5 года

Специалисты центра имени Гамалеи обладают технологией, способной помочь в создании вакцины от хантавируса за полтора года, передают «Известия» слова научного руководителя центра Александра Гинцбурга. По его словам, разработка подобного препарата — лишь вопрос времени.

Возможно, эта вспышка на дорогостоящем круизном лайнере заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям, — отметил Гинцбург, ссылаясь на возникшую вспышку инфекции на борту круизного лайнера в Атлантическом океане.

Он пояснил, что ранее разработанная технология вирусоподобных частиц может быть использована и для борьбы с хантавирусом. Ее уже применяли при создании вакцины от ротавирусов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил, что передача хантавируса Андес от человека к человеку возможна только при тесном и продолжительном общении с инфицированным. Он пояснил, что врачи изначально не заподозрили хантавирус у первого зараженного мужчины на круизном лайнере, который впоследствии скончался, поскольку «его симптомы были схожи с симптомами других респираторных заболеваний».

Здоровье
Россия
ВОЗ
Александр Гинцбург
хантавирус
