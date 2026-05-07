В ВОЗ объяснили, как заражаются хантавирусом Гебрейесус: заразиться хантавирусом можно лишь при длительном контакте

Передача хантавируса Андес от человека к человеку возможна только при тесном и продолжительном общении с инфицированным, рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции. Он пояснил, что медики изначально не заподозрили хантавирус у первого зараженного мужчины на круизном лайнере, который впоследствии скончался, поскольку «его симптомы были схожи с симптомами других респираторных заболеваний».

При предыдущих вспышках вируса Андес передача инфекции от человека к человеку была связана с тесным и длительным контактом, в частности среди членов одной семьи, супругов и лиц, оказывающих медицинскую помощь, — сказал Гебрейесус.

Ранее стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом Андес, предположительно, во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам никогда не находился на круизном судне, где ранее была зафиксирована вспышка этой болезни. Это первый случай заболевания среди тех, кто не был на борту лайнера.