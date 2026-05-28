Врач ответил, чем чреват регулярный отказ от завтрака

Врач Карпенко: регулярный отказ от завтрака повышает риск заболеваний сердца

Регулярный пропуск завтрака увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко. По его словам, в данном случае также может возникнуть нарушение массы тела.

Пропуск завтрака может неблагоприятно влиять не только на работу пищеварительной системы, но и на другие органы. Отмечается связь регулярного отказа от утреннего приема пищи с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, а также сахарного диабета и нарушения массы тела. Поэтому завтрак желательно сохранять как часть ежедневного режима питания. Для нормальной работы кишечника необходимы достаточное количество пищевых волокон, адекватный питьевой режим и физическая активность, — предупредил Карпенко.

Он подчеркнул, что для многих людей кофе становится неотъемлемой частью утреннего ритуала, фактически заменяя завтрак и помогая активизировать работу кишечника. Однако, по словам врача, полагаться исключительно на этот напиток для стимуляции пищеварения, особенно без полноценного приема пищи, не стоит.

Кофе действительно может оказывать стимулирующее действие на организм. Кофеин обладает не только тонизирующим, но и умеренным мочегонным эффектом. Поэтому после употребления напитка у многих людей через некоторое время возникает желание опорожнить мочевой пузырь. Важную роль играет и гастроколитический рефлекс. Прием пищи стимулирует моторику кишечника. Именно поэтому многие люди отмечают, что дефекация происходит после завтрака. Для запуска этого рефлекса необязательно употреблять продукты с большим количеством клетчатки, — заключил Карпенко.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что употребление холодной еды увеличивает риск пищевых отравлений. Она порекомендовала есть блюда сразу после приготовления или быстро охлаждать пищу и хранить ее при строго определенной температуре.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
