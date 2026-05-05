05 мая 2026 в 13:10

Пьяный россиянин сел за руль внедорожника и обстрелял жилой дом

Пьяный мужчина выстрелил в окно жилого дома в Стерлитамаке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчина на внедорожнике выстрелил в окно жилого дома в Стерлитамаке, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Злоумышленник произвел несколько выстрелов прямо на ходу, один из которых попал в балкон.

Как пишут авторы, в результате происшествия никто не пострадал. Подозреваемого задержали на следующий день. Он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и стрелял в воздух. Свои действия он объяснил желанием навести суету.

При обыске в доме мужчины нашли ружье, с которым он ездил, а также патроны и дробь. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Волгограде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по водителю такси. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснооктябрьского района. Задержанный сознался в содеянном.

Прежде массовая драка у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой и поножовщиной. В результате ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
