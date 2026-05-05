Пьяный россиянин сел за руль внедорожника и обстрелял жилой дом Пьяный мужчина выстрелил в окно жилого дома в Стерлитамаке

Мужчина на внедорожнике выстрелил в окно жилого дома в Стерлитамаке, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Злоумышленник произвел несколько выстрелов прямо на ходу, один из которых попал в балкон.

Как пишут авторы, в результате происшествия никто не пострадал. Подозреваемого задержали на следующий день. Он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и стрелял в воздух. Свои действия он объяснил желанием навести суету.

При обыске в доме мужчины нашли ружье, с которым он ездил, а также патроны и дробь. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

