Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет Автобус улетел в кювет и опрокинулся на трассе в Подмосковье

Автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Богородском городском округе Московской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Инцидент произошел на 33-м километре трассы Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест, недалеко от села Стромынь.

По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, — говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что уточняют количество пострадавших. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.