Мизулина возмутилась баннерами с чиновниками в Северодвинске

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила возмущение из-за скандала в Северодвинске, где вместо героев Великой Отечественной войны на праздничных баннерах ко Дню Победы были изображены лица руководства города и региона. Руководитель ЛБИ отметила, что сначала подумала, будто эта история фейк.

Я сначала подумала, что это фейк. Но оказалось, что нет: появился официальный комментарий. Местные чиновники прокомментировали установку плакатов некими странными заявлениями о том, что якобы «мошенники стали использовать фото и данные героев для обмана», а их лица не размещаются ради безопасности семей, — заявила глава ЛБИ.

Ранее Мизулина заявила, что в Саратове власти приняли решение ограничить функционирование детских лагерей на территории Кумысной Поляны из-за возможных угроз. Она отметила, что планировала обратиться по данному поводу к председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Также Мизулина предупредила о новой мошеннической схеме с применением геолокации, которую злоумышленники начали использовать против подростков. По ее словам, аферисты знакомятся с молодыми людьми в социальных сетях, просят их прислать свою геопозицию, после чего запугивают якобы готовящимися ударами БПЛА.