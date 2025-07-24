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24 июля 2025 в 15:57

Путин прилетел в Архангельскую область

Песков: Путин прилетел в Архангельскую область перед Днем ВМФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Карпухин/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в Архангельскую область перед Днем Военно-морского флота, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, его визит будет посвящен стратегии развития подводного ВМФ.

Сегодня день будет посвящен у нас стратегии развития подводного Военно-морского флота, — уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что в ходе визита российский лидер проведет совещание по соответствующей теме. Также ожидается участие Путина в церемонии поднятия флага над атомной подводной лодкой «Князь Пожарский». Событие пройдет по случаю принятия ракетоносца в состав российского флота.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на мероприятии в Северодвинске Путина будет сопровождать губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Вместе с ними будет и помощник главы государства Алексей Дюмин.

Ранее президент России лично посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Траурные мероприятия прошли в четверг, 24 июля, в комплексе московской ЦКБ.

Владимир Путин
Архангельская область
ВМФ
Северодвинск
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