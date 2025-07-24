Путин посетил церемонию прощания с главой Верховного суда Подносовой в ЦКБ

Президент России Владимир Путин лично посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент NEWS.ru. Траурные мероприятия проходят 24 июля в комплексе Центральной клинической больницы в Москве.

Ирина Подносова умерла в возрасте 71 года, проработав на посту главы ВС чуть больше года. Она возглавила инстанцию в апреле прошлого года после кончины предыдущего председателя Вячеслава Лебедева, занимавшего эту должность на протяжении нескольких десятилетий.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уход из жизни Ирины Подносовой является невосполнимой потерей. По его словам, за более чем 35 лет она многое сделала для отечественной юриспруденции и внесла большой вклад в совершенствование законодательства страны.

Председатель Верховного суда умерла в Москве во вторник, 22 июля. Она является выпускницей юридического факультета Ленинградского государственного университета и однокурсницей Владимира Путина.

Прежде председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о смерти депутата Михаила Тарасенко в возрасте 77 лет. Как отметил спикер ГД, входивший во фракцию «Единая Россия» Тарасенко тяжело болел.