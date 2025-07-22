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22 июля 2025 в 19:16

«Была человеком редкой интеллигентности»: Мишустин о Подносовой

Мишустин назвал невосполнимой потерей уход из жизни Подносовой

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Уход из жизни председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой является невосполнимой потерей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, за более чем 35 лет она многое сделала для отечественной юриспруденции и внесла большой вклад в совершенствование законодательства страны.

Ирина Леонидовна была человеком редкой интеллигентности, талантливым и сердечным. Ее высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт, принципиальность были востребованы в органах судебной системы, — отметил Мишустин.

22 июля в Москве умерла председатель Верховного суда. Подносова была назначена на должность главы ВС 17 апреля 2024 года. Она является выпускницей юридического факультета Ленинградского государственного университета и однокурсницей президента России Владимира Путина.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о смерти депутата Михаила Тарасенко в возрасте 77 лет. Как отметил спикер ГД, входивший во фракцию «Единая Россия» Тарасенко тяжело болел.

Михаил Мишустин
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юриспруденция
правительство РФ
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