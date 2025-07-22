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22 июля 2025 в 09:20

Умерла председатель Верховного суда России Подносова

Ирина Подносова Ирина Подносова Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

В Москве умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение. Причины не раскрываются.

Она была назначена на должность главы ВС 17 апреля 2024 года. Подносова закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и была однокурсницей президента России Владимира Путина.

Подносова родилась в Пскове, но начала карьеру в 1975 году с должности консультанта отдела юстиции Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. Некоторое время она работала в Саратовской области, но в 1990-х вернулась в Петербург. Она заняла должность судьи в Лужском городском суде, который возглавила в 2003 году. В 2018-м Подносова возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а спустя еще два года перешла на работу в Верховный суд РФ.

За свои достижения в профессии в 2022 году была награждена орденом Почета. Спустя год получила почетную грамоту президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что советский и российский экономист, банкир Виктор Геращенко скончался в возрасте 87 лет. Он был единственным человеком, который четыре раза возглавлял главный банк страны — сначала Госбанк СССР с 1989 по 1991 год, затем Банк России — с 1992 по 1994 и с 1998 по 2002 год.

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