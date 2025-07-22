Скончался тяжело болевший депутат Госдумы

В возрасте 77 лет скончался депутат Михаил Тарасенко, сообщил на заседании Госдумы председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит ТАСС, входивший во фракцию «Единая Россия» Тарасенко тяжело болел.

Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. Сегодня ушел из жизни, — отметил спикер Госдумы.

До этого стало известно, что в Москве умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Она была назначена на должность главы ВС 17 апреля 2024 года. Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и была однокурсницей президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров устроил смертельное ДТП. Авария произошла поздно вечером 21 июля в Улетовском районе на участке трассы между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Гончаров и еще трое человек отделались травмами, одна женщина умерла в машине скорой помощи.