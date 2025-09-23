Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 11:59

«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Северодвинске 35-летний многодетный отец отправился в колонию на 12 лет. Причиной тому стала слишком тесная дружба с несовершеннолетней дочкой своего друга. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Звал играть со своими детьми

Как сообщила пресс-служба городского суда, Алексей (имена изменены) был другом семьи, где воспитывалась пострадавшая девочка Лена. Она со своим отцом часто бывала в гостях у мужчины и играла с его детьми. Позже Лена стала появляться у них дома одна. В этот момент начали происходить противоправные действия.

«Затем подсудимый начал приглашать ее в гости уже одну под предлогом поиграть с его детьми, стал ее собеседником в социальной сети, навязав девочке общение с тематикой 18+», — рассказали в суде.

Домогался пьяным

Однако на откровенных разговорах растлитель не остановился. Мужчина начал домогаться девочки прямо на глазах у своих детей.

«Также на протяжении полугода злоумышленник в присутствии собственных детей, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, переходя от слов к делу, совершал прямые действия, посягающие на половую неприкосновенность потерпевшей», — поделились в пресс-службе Фемиды.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мама заметила переписку

Растлитель мог бы так и остаться безнаказанным или пойти на более грубое насилие, если бы мать девочки не решила проверить переписку своего ребенка. В смартфоне она нашла сообщения, в которых мужчина присылает ее дочери различные скабрезности.

«В 2025 году мама девочки обнаружила в телефоне дочери указанную переписку с «другом» семьи, сразу сообщив в правоохранительные органы», — рассказали в суде.

«Испытывала романтические чувства»

Мужчина вину не признал и настаивал, что переписывался с потерпевшей, потому что она испытывала к нему романтические чувства, а физического контакта с ней он не допускал.

Но суд изучил доказательную базу, предоставленную стороной обвинения, и признал Алексея виновным в том, что он злоупотребил доверием девочки в возрасте младше 14 лет и покусился на ее половую неприкосновенность.

По инкриминируемой статье ему грозило от 12 до 20 лет. Суд назначил чуть больше минимума — 12 лет и два месяца. Также с осужденного в пользу несовершеннолетней суд взыскал компенсацию морального вреда, но сумма не уточняется.

