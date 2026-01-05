Трамп счел Кубу легкой добычей

Атака США на Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту самолета, направляясь из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон, высказал уверенность в скором и неминуемом крахе Кубы. По мнению американского лидера, ситуация на острове развивается таким образом, что внешнеполитическое давление со стороны Вашингтона может и не потребоваться. Развитие событий будет естественным

Трамп подчеркнул, что, судя по всему, страна движется к внутреннему коллапсу самостоятельно. Он не стал уточнять, на каких именно признаках или информации базируется его оценка положения дел в республике.

Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть, — сказал он журналистам.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио жестко высказался о правительстве Кубы, пообещав ему «большие неприятности». Его заявления связаны с обвинениями Гаваны в прямой поддержке правительства Николаса Мадуро в Венесуэле. Госсекретарь уточнил, что был бы «обеспокоен», если бы занимал высокий пост в островном государстве, намекая на грядущее ужесточение американской политики.

