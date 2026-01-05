Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 января: инфографика

В ночь на 5 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 4.01 до 07:00 5.01 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.