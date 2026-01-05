Блогер умерла после увеличения ягодиц в Москве: уголовное дело, подробности

Популярный блогер Юлия Бурцева умерла после увеличения ягодиц в московской элитной клинике. Что об этом известно, по какой статье возбуждено уголовное дело, что грозит медикам?

Что известно о смерти блогера

По данным Telegram-канала Mash, 38-летняя Юлия делала инъекционное увеличение ягодиц, сразу после процедуры состояние женщины резко ухудшилось, ее срочно доставили в городскую больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

«Женщину экстренно увезли в городскую больницу, но врачи не смогли спасти пациентку», — пишут авторы канала.

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Москвы сообщили, что по факту смерти пациентки после проведения процедур в одной из частных клиник Москвы возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 января 2026 года в частной клинике после выполнения медицинских и косметологических манипуляций состояние пациентки резко ухудшилось, девушка была госпитализирована в одну из городских больниц, где позже скончалась.

«В ближайшее время будет изъята необходимая служебная и медицинская документация. Назначается ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заключили в ведомстве.

Чем была известна блогер

Как пишет StarHit, Юлия, на чей аккаунт подписано около 70 тысяч человек, с утра еще делала публикации, но не сообщала о предстоящей операции. Отмечается, что в Москву девушка прилетела специально ради операции.

В своем блоге девушка делилась подробностями жизни в Италии, отношений с супругом-итальянцем Джузеппе. Также известно, что у девушки есть дочь Саша.

Сейчас пользователи интернета выражают соболезнования семье Юлии и желают им сил, чтобы пережить утрату.

«Боже, как же это страшно!»; «Бедная Юленька, ну как же так!»; «Примите мои соболезнования, Юлия была прекрасным человеком»; «Спи спокойно, наша красавица», — пишут они.

