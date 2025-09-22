«Запомнила стоны и голую тетю»: сибирячку с 5 лет насиловали в семье

Уроженка Новосибирской области Ольга Ильиных поделилась с проектом «Тебе поверят» своей историей о растлении в детстве. Девушка собрала в один текст все воспоминания, с которыми попала в клинику неврозов с депрессией и суицидальными мыслями. NEWS.ru рассказывает историю Ольги.

«Не хотела пропустить „Сейлор Мун“ по ТНТ»

Ольга решила заняться своим психическим здоровьем лишь в 27 лет, спустя более двух десятилетий после тех насильственных эпизодов, которые пережила в детстве.

Девушка вспоминает, что впервые над ней надругался близкий к семье человек, когда ей было примерно пять лет. В то время она жила в маленьком городе Черепаново с мамой и бабушкой. У последней был муж — дедушка Толя. Оля не была для него родной внучкой, но они очень дружно проводили время вместе.

Анатолий работал, но иногда оставался с Олей дома один. Они вместе занимались огородом и разными бытовыми вещами. Но в один день произошло нечто странное.

«Я не помню, как все произошло. Помню, что не хотела пропустить серию „Сейлор Мун“ по ТНТ. В памяти зафиксирована вспышка — и на заднем фоне идет телевизор, на нем включено [эротическое видео], я запомнила стоны и голую тетю оттуда. Дедушка Толя расстегивает ширинку и шепчет, что сейчас мы закончим и пойдем в огород собирать малину. <...> Не помню, пошли ли мы собирать малину, помню чувство разочарования», — вспоминает Ольга.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Есть вкусная конфетка»

Позже дедушка Толя снова попытался надругаться над внучкой своей сожительницы, но та не поддалась на его уловки.

«Однажды мы снова были дома одни, он крутил фарш, я лежала на кровати и смотрела телевизор. Он сказал мне: „Оля, у меня там на шкафу есть вкусная конфетка, хочешь ее?“ Он попросил сделать то, чего я не хотела, и это было связано с телесностью. В голове что-то провернулось, и, как бы я ни любила конфеты, я сказала нет. Скорее всего, я почувствовала, что мне это не понравится и будет неправильным», — рассказывает Ольга.

Но вскоре Анатолий ушел от бабушки Ольги в другую семью. Оля расстроилась, но эти эпизоды остались черным пятном на ее памяти.

Дядя Леша

Следующий педофил, который появился в жизни Оли, был сослуживцем ее родного дяди. Дядя Леша часто приезжал к ним в гости и всегда был рад видеть Олю, баловал ее подарками и часто игрался с ней.

Но в какие-то моменты Алексей становился слишком тактильным с девочкой, целовал ее и даже пытался стянуть с нее одежду. Когда рядом появлялась бабушка, он тут же делал вид, что просто общается с девочкой.

«Тогда вроде в моей голове уже провернулось: „Почему он так боится этого, мы же ничего плохого не делаем?“ Намного позже я узнала, что у Алексея есть брат-полицейский, который ушел с женой на Новый год посмотреть салют и оставил его с двухлетней дочкой. Когда они вернулись, девочка была вся в крови, с разрывами в области гениталий и при смерти», — вспоминает Ольга.

Девочка все-таки выжила, а Алексея поймали и посадили. Что с ним сейчас, Ольга не знает.

Спустя годы девушка признает, что этот и другие опыты насилия лишили ее способности доверять людям.

«Значит, я должна делать то, что они просят. Этот груз до сих пор меня съедает и уничтожает: я живу с тревожным расстройством, лечусь в психиатрической клинике и совсем не умею строить отношения. Никому не верю и всегда жду предательства», — пишет Ольга.

При этом она все-таки признает, что рядом с ней есть несколько друзей, которые готовы протянуть ей руку помощи.

«Пожалуйста, говорите с детьми о таких вещах. То, что мы постфактум переживаем, — невыносимо. Я не в состоянии описать тот ужас, с которым жила все эти годы и продолжаю жить, потому что, мне кажется, если попытаюсь, то сойду с ума. Просто не выдержу боли и сойду с ума», — заключает Ольга.

Читайте также:

Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата

Булыжник для растлителя: школьник отбил ребенка у педофила-рецидивиста

«У тебя грудь начала расти?»: проститутка родила от педофила четверых детей

Разврат в рассрочку: как житель Далматово годами покупал мальчиков

Зовут на чай и уводят с детской площадки: в Балашихе орудуют педофилы?