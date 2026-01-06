Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 11:06

«Канада следующая?»: в России сочли, что США приняли решение по Гренландии

Дмитриев уверен, что США приняли решение по Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США уже приняли решение по Гренландии, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами задался вопросом, постигнет ли Канаду участь Венесуэлы и Гренландии.

По Гренландии, похоже, принято решение — ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: «следить за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая? — отметил он.

Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер счел сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией. По его словам, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, чтобы Вашингтон обеспечил безопасность региона Арктики и защитил интересы Североатлантического альянса.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что события в Венесуэле продемонстрировали, что чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая не угодит Вашингтону. По его словам, речь идет в том числе и о Гренландии.

Гренландия
США
Кирилл Дмитриев
Венесуэла
Канада
