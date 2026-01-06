Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 08:16

«По какому праву?»: в Белом доме задали Дании вопрос из-за Гренландии

Миллер усомнился в правомочности контроля Дании над Гренландией

Стивен Миллер Стивен Миллер Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Замглавы администрации США Стивен Миллер счел сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией. По его словам, которые приводит CNN, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов.

Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Грендандия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США, — отметил он.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп видит в Гренландии важный элемент угрозы нацбезопасности для США и стратегии установления американского превосходства в Западном полушарии. Однако, по его словам, для установления контроля над островом США могут не прибегать к сценариям, подобным событиям в Венесуэле.

Также стало известно, что США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы. По мнению американских аналитиков, сроки могут быть приурочены к важным внутренним политическим событиям — один из дедлайнов дается до лета этого года.

Гренландия
США
Дания
претензии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ за декабрь
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
Яркие и душевные открытки на Рождество: поздравьте самых дорогих людей!
Чиновников начали эвакуировать из-за стрельбы в центре Каракаса
Наступление ВС РФ на Харьков 6 января: успехи у Волчанска, что в Купянске
Лучшие блюда на Сочельник: постные, сладкие и несладкие — на любой вкус
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 129 БПЛА
Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
«По какому праву?»: в Белом доме задали Дании вопрос из-за Гренландии
Главное рождественское блюдо наших предков! Готовим вкусную кутью
Роснедра отчитались о приросте запасов золота
Что есть в сочельник: готовим вкусные вареники с картошкой
Разговение после Рождественского поста: правила и меню
Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку
Провал контратак ВСУ, беспилотный «кошмар»: новости СВО к утру 6 января
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 января
Как заставить себя работать после новогодних каникул: рецепты от стресса
Косачев счел интересной реакцию ЕС на заявление США о Западном полушарии
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.