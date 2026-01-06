«По какому праву?»: в Белом доме задали Дании вопрос из-за Гренландии

Замглавы администрации США Стивен Миллер счел сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией. По его словам, которые приводит CNN, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов.

Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Грендандия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США, — отметил он.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп видит в Гренландии важный элемент угрозы нацбезопасности для США и стратегии установления американского превосходства в Западном полушарии. Однако, по его словам, для установления контроля над островом США могут не прибегать к сценариям, подобным событиям в Венесуэле.

Также стало известно, что США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы. По мнению американских аналитиков, сроки могут быть приурочены к важным внутренним политическим событиям — один из дедлайнов дается до лета этого года.