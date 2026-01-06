США определили дедлайн для установления контроля над Гренландией

США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, пишет американское издание Politico. Сроки могут быть приурочены к важным внутренним политическим событиям — один из дедлайнов дается до лета этого года.
Потенциальные действия Вашингтона могут быть синхронизированы с промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре этого года или с празднованием 250-летия независимости США. Праздник отмечается 4 июля.
Эксперты и чиновники, опрошенные изданием, назвали риск «реальным и серьезным», — указано в публикации.
Опрошенные изданием аналитики и официальные лица подчеркивают, что методы, вероятно, будут отличаться от недавнего сценария в Венесуэле. Специалисты предполагают, что вместо военной операции американское руководство может прибегнуть к политическому влиянию и попыткам подкупа местных политических элит, чтобы добиться своих целей.
Гренландия, автономная территория в составе Дании, может стать новым объектом геополитических устремлений США. Издание отмечает, что вопрос рассматривается в контексте стратегических интересов и внутренней политической повестки Вашингтона.
Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп видит в Гренландии важный элемент угрозы нацбезопасности для страны. Кроме того, эта территория позволит установить американское превосходство в Западном полушарии.