Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 18:15

Медведев вынес вердикт Гренландии после ударов США по Венесуэле

Медведев: любую страну может настичь судьба Венесуэлы, если она не угодит США

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

События в Венесуэле продемонстрировали, что чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая не угодит Вашингтону, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет в том числе и о Гренландии.

После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может себя чувствовать ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США. И Дания со своей Гренландией тем более, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты 23 декабря 2025 года предложили Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но он «гневно отверг этот план». По словам источника, из реакции Мадуро стало очевидно, что он не намерен серьезно рассматривать предложения Вашингтона.

При этом американский президент Дональд Трамп не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Дмитрий Медведев
США
Венесуэла
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о погибшем при атаке ВСУ на российскую деревню
В Испании «решительно» высказались об операции США в Венесуэле
МИД Ботсваны озвучил важное решение в рамках отношений с Москвой
Россиянам рассказали, как действовать внутри падающего лифта
Вице-канцлер ФРГ оценил операцию США в Венесуэле
Медведев вынес вердикт Гренландии после ударов США по Венесуэле
Украинский посол объяснится за скандальные высказывания
Как удивить гостей: готовим на Новый год салат с виноградом и курицей
«В огне рождается металл»: Губерниев о четвертом месте Коростелева
«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста
Стало известно, в каком случае покупки на маркетплейсах могут заблокировать
Главная стройка зимнего сезона: что и как построить из снега во дворе
Салат с орехами и грушей: сладко, хрустяще, вкусно
Медведев обнулил претензии США к России
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
«Весьма жестко»: Медведев признал последовательность США в Венесуэле
Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 24
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Чечне
Фильм «Буратино» собрал больше миллиарда рублей за четыре дня
Гладков сообщил об усилении атак ВСУ на Белгородскую область
Дальше
Самое популярное
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.