Медведев вынес вердикт Гренландии после ударов США по Венесуэле

События в Венесуэле продемонстрировали, что чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая не угодит Вашингтону, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет в том числе и о Гренландии.

После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может себя чувствовать ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США. И Дания со своей Гренландией тем более, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты 23 декабря 2025 года предложили Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но он «гневно отверг этот план». По словам источника, из реакции Мадуро стало очевидно, что он не намерен серьезно рассматривать предложения Вашингтона.

При этом американский президент Дональд Трамп не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.