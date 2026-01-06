Майли Сайрус отчитала фотографа на кинопремии из-за очков

Атака США на Венесуэлу
Майли Сайрус отчитала фотографа на премии за просьбу не надевать очки

На Международной кинопремии в Палм-Спрингс певица и актриса Майли Сайрус отчитала фотографа, который попросил ее не надевать солнцезащитные очки, передает People. Артистка заявила, что, когда на нее кричат, она делает все наоборот.

Во время фотосессии на красной дорожке певица сначала держала очки в руках, но потом решила их надеть. В этот момент один из фотографов закричал, чтобы она не делала этого. Его поддержали коллеги.

Когда ты на меня кричишь, я делаю наоборот. Я знаю тебя 20 лет. Если ты говоришь мне не надевать очки, я их надеваю. Просто скажи: «О, мне очень нравятся эти очки!». Тогда я их сниму, — ответила исполнительница.

Майли Сайрус выбрала для выхода наряд, состоящий из блузы с глубоким декольте, пиджака и облегающих брюк. Завершением образа стали замшевые туфли с заостренным носком. Ее волосы были уложены мягкими волнами, а макияж выполнен в вечернем стиле.

Ранее певица подтвердила информацию о своей помолвке с Максом Морандо. Папарацци заметили на руке артистки кольцо после ее появления на премьере фильма «Аватар: Пламя и пепел» в Лос-Анджелесе. В беседе с журналистами Сайрус подтвердила получение предложения руки и сердца. Однако артистка отказалась раскрывать подробности.

