Вкусная закуска на Сочельник: аппетитные баклажаны с тофу за 20 минут

Вкусная закуска на Сочельник: аппетитные баклажаны с тофу за 20 минут Вкусная закуска на Сочельник: аппетитные баклажаны с тофу за 20 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Жареные баклажаны с тофу — отличный вариант легкой и вкусной закуски на Сочельник. Этот рецепт прост в приготовлении и занимает всего 20 минут!

Возьмите 2 среднего размера баклажана, нарежьте ломтиками, посолите и оставьте на четверть часа, чтобы ушла горечь. Затем промокните бумажной салфеткой и жарьте на растительном масле до золотистости. Тофу (200 г) нашинкуйте небольшими кубиками и обжарьте на сковородке до появления румяной корочки. Смешайте овощи с тофу, всыпьте измельченный зубчик чеснока и несколько капель соевого соуса по вкусу. Украсьте зеленью и подавайте теплым.

Такая закуска на Сочельник разнообразит праздничный стол и порадует гостей.

Ранее мы поделились рецептом рулета из лаваша с тофу для будней и праздников.

