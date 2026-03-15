Готовим постный омлет из тофу за 15 минут

Хотите постный омлет, который тает во рту, но без единого яйца или капли молока? Этот рецепт из тофу идеален для поста или здорового питания. Готовится за 15 минут, получается нежным и сытным.

Для постного омлета возьмите 200 г твердого тофу, 100 мл растительного молока (овсяного или рисового), 2 ст. л. кукурузного крахмала, полстакана воды, соль, куркуму для цвета, черный перец и зелень. Разомните тофу вилкой до гладкости. Добавьте крахмал, молоко, воду, специи — тщательно перемешайте блендером. Вылейте массу на разогретую сковороду с каплей масла, накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны. Получится золотистый постный омлет, похожий на настоящий!

Подавайте с овощами или свежим хлебом. Калорийность порции — всего 180 ккал. Попробуйте — и пост станет вкуснее!

