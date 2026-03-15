15 марта 2026 в 10:10

Готовим постный омлет из тофу за 15 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите постный омлет, который тает во рту, но без единого яйца или капли молока? Этот рецепт из тофу идеален для поста или здорового питания. Готовится за 15 минут, получается нежным и сытным.

Для постного омлета возьмите 200 г твердого тофу, 100 мл растительного молока (овсяного или рисового), 2 ст. л. кукурузного крахмала, полстакана воды, соль, куркуму для цвета, черный перец и зелень. Разомните тофу вилкой до гладкости. Добавьте крахмал, молоко, воду, специи — тщательно перемешайте блендером. Вылейте массу на разогретую сковороду с каплей масла, накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны. Получится золотистый постный омлет, похожий на настоящий!

Подавайте с овощами или свежим хлебом. Калорийность порции — всего 180 ккал. Попробуйте — и пост станет вкуснее!

Ранее мы поделились рецептом быстрых постных лепешек на сковороде.

Читайте также
Праздничный омлет к 8 Марта — шикарный и простой. Всего 3 добавки, и от завтрака не оторваться
Общество
Этот греческий салат с тофу — настоящее открытие для постного стола. Маринованный сыр, хрустящие овощи и цветочные ноты розового перца
Общество
В пост в качестве сладенького к чаю пеку ржаники: ароматные пирожки с яблоками или брусникой
Общество
Постное суфле с манго: веганский десерт мечты
Семья и жизнь
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аметисты»: яйца в стиле прованс покорят всех
Общество
Елизавета Макаревич
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

