24 февраля 2026 в 12:45

Быстрые постные лепешки за 20 минут: простой рецепт

Быстрые постные лепешки за 20 минут: простой рецепт Быстрые постные лепешки за 20 минут: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите испечь постные лепешки легко и быстро? Эти мягкие золотистые красавцы станут хитом вашего постного меню. Рецепт на каждый день — минимум продуктов, максимум вкуса!

Что понадобится (на 8 лепешек)

2 стакана муки пшеничной, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды или разрыхлителя, 1 ст. л. масла подсолнечного, стакан горячей воды, немного сахара.

Как готовить

  1. В миске соедините муку, соль, сахар и разрыхлитель.

  2. Влейте масло с теплой водой, быстро замесите тесто — оно должно быть эластичным. Оставьте на 5 минут.

  3. Сформируйте 8 шариков, слегка прижмите в плоские лепешки.

  4. Обжарьте на горячей сковороде без масла по 3 минуты с двух сторон.

Вот такие аппетитные постные лепешки — низкокалорийные и сытные. Ешьте с вареньем, тофу или просто так. Удачи на кухне!

Ранее мы поделились рецептом постных блинов со вкусом яблока.

