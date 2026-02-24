Быстрые постные лепешки за 20 минут: простой рецепт

Хотите испечь постные лепешки легко и быстро? Эти мягкие золотистые красавцы станут хитом вашего постного меню. Рецепт на каждый день — минимум продуктов, максимум вкуса!
Что понадобится (на 8 лепешек)
2 стакана муки пшеничной, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды или разрыхлителя, 1 ст. л. масла подсолнечного, стакан горячей воды, немного сахара.
Как готовить
В миске соедините муку, соль, сахар и разрыхлитель.
Влейте масло с теплой водой, быстро замесите тесто — оно должно быть эластичным. Оставьте на 5 минут.
Сформируйте 8 шариков, слегка прижмите в плоские лепешки.
Обжарьте на горячей сковороде без масла по 3 минуты с двух сторон.
Вот такие аппетитные постные лепешки — низкокалорийные и сытные. Ешьте с вареньем, тофу или просто так. Удачи на кухне!
Ранее мы поделились рецептом постных блинов со вкусом яблока.