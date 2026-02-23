Веган-блины со вкусом яблока без хлопот: идеально в пост!

Состав: 1 стакан сока из яблок, 1,5 стакана соевого молока, 2 стакана хлебопекарной муки, 2 ч. л. меда, 1/3 ч. л. соды, 0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла.

Начните с большой емкости: влейте туда соевое молоко и свежий яблочный сок — идеальная основа для воздушного теста. Добавьте мед (альтернатива — 1–3 ст. л. сахара), щепотку соли и хорошенько взболтайте ложкой до однородности. Постепенно вводите муку вместе с содой, мешая венчиком, чтобы тесто выровнялось без единого комка. Прикройте и оставьте на четверть часа — за это время оно отдохнет и поднимется. В конце вмешайте масло, чтобы блины не прилипали. Нагрейте сковороду с тонким слоем масла, наливайте тесто тонким слоем и жарите до румяности на каждой стороне. Сложите стопкой и украсьте фруктами, ягодами, медом или вареньем — получится ароматный, полезный завтрак для постящихся или веганов!

