Идеальные блины: веганский рецепт за 15 минут

Хотите нежные блины без яиц и молока? Этот веганский рецепт сделает утро вкусным и легким для всей семьи. Готовятся за 15 минут, идеальны для поста и не только.

Ингредиенты (на 10 блинов):

200 г пшеничной муки;

400 мл растительного молока (овсяное или миндальное);

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. растительного масла;

соль — на кончике ножа.

Смешайте сухие ингредиенты, добавьте молоко и маслице. Взбейте тесто до гладкости, дайте постоять 5 минут. Жарьте на разогретой сковороде с каплей масла по 1–2 минуты с каждой стороны. Получаются тонкие, эластичные блины — не рвутся! Начиняйте ягодами, бананом или сиропом. Калорийность порции (2 блина) — около 180 ккал.

Попробуйте сегодня — блины удивят простотой приготовления и вкусом.

