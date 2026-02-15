Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальные блины: веганский рецепт за 15 минут

Идеальные блины: веганский рецепт за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите нежные блины без яиц и молока? Этот веганский рецепт сделает утро вкусным и легким для всей семьи. Готовятся за 15 минут, идеальны для поста и не только.

Ингредиенты (на 10 блинов):

  • 200 г пшеничной муки;

  • 400 мл растительного молока (овсяное или миндальное);

  • 2 ст. л. сахара;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • 2 ст. л. растительного масла;

  • соль — на кончике ножа.

Смешайте сухие ингредиенты, добавьте молоко и маслице. Взбейте тесто до гладкости, дайте постоять 5 минут. Жарьте на разогретой сковороде с каплей масла по 1–2 минуты с каждой стороны. Получаются тонкие, эластичные блины — не рвутся! Начиняйте ягодами, бананом или сиропом. Калорийность порции (2 блина) — около 180 ккал.

Попробуйте сегодня — блины удивят простотой приготовления и вкусом.

Ранее мы поделились веганским рецептом беляшей.

