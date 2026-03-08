Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 15:29

Без капли молока и воды: блины на яблочном соке — отличаются особой сочностью и ароматом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Блины на яблочном соке — это удивительно ароматный и нежный десерт, который готовится без капли молока и воды и отличается от классических блинов своей особой сочностью и фруктовым ароматом.

Особенность этого рецепта в том, что сок не только придает блинам приятный яблочный вкус, но и делает тесто более эластичным, а сами блины — мягкими и тонкими.

Для приготовления понадобится: 500 мл яблочного сока (лучше прозрачного, без мякоти), 2 яйца, 250 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соды или разрыхлителя.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пены. Влейте яблочный сок и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. В конце добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Тесто должно получиться жидким, как на обычные тонкие блины. Дайте ему постоять 15–20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте маслом (только для первого блина). Выпекайте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить сырники на манке: остаются мягкими даже на следующий день.

Проверено редакцией
Читайте также
Куриные блины — и на завтрак, и на ужин хороши: так вкусно грудку вы еще не готовили
Общество
Куриные блины — и на завтрак, и на ужин хороши: так вкусно грудку вы еще не готовили
Тонкие тыквенные блины: идеальный завтрак за 20 минут — натуральная сладость и польза
Общество
Тонкие тыквенные блины: идеальный завтрак за 20 минут — натуральная сладость и польза
Лаваш, курочка, корейская морковка — и готовы пирожки «Хрустяшка»: обожает вся семья, готовлю и на завтрак, и на ужин
Общество
Лаваш, курочка, корейская морковка — и готовы пирожки «Хрустяшка»: обожает вся семья, готовлю и на завтрак, и на ужин
Забудьте про сладкую кашу! Готовлю овсянку с томатным соусом, пармезаном и яйцом. Это взрыв вкуса с утра
Общество
Забудьте про сладкую кашу! Готовлю овсянку с томатным соусом, пармезаном и яйцом. Это взрыв вкуса с утра
Никаких больше сырников на завтрак. Эти колечки нежнее и ароматнее: простая выпечка к чаю
Общество
Никаких больше сырников на завтрак. Эти колечки нежнее и ароматнее: простая выпечка к чаю
блины
рецепты
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко раскрыл, как часто бывал в ресторанах
Врачи проиграли борьбу за жизнь девушки после удара глыбы льда по голове
Лерчек приняла неожиданное решение после операции в онкореанимации
Недоступные Patriot и потеря важнейшего союза: новости СВО на вечер 8 марта
Нетаньяху мог атаковать Иран даже в одиночку
Власти Ирана намерены сохранить память о детях, погибших от удара США
Мужчины изнасиловали 90-летнюю женщину до разрыва органов
КСИР пообещал Трампу удар возмездия в ближайшее время
Qatar Airways совершит вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта
Иран попросил Россию помочь в урегулировании конфликта
Раскрыта роль искусственного интеллекта в войне США против Ирана
Школы и сотни домов замерзают в Хабаровске
Удар трехтонной бомбы ВС России привел к гробовой тишине в эфире ВСУ
«Новая фаза»: в Иране заявили о химической войне
Отказ от алкоголя, долги, конфликт с Пугачевой: как живет Стас Михайлов
Песков раскрыл, кому Киев адресовал подрыв «Северного потока»
В ОАЭ ответили на сообщения об атаке на Иран
Рабочий нашел под землей кассеты с записями «Хоббита»
В США сделали мрачный прогноз по войне с Ираном
Политолог назвал важные для Украины шаги на фоне войны на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.