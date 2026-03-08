Без капли молока и воды: блины на яблочном соке — отличаются особой сочностью и ароматом

Блины на яблочном соке — это удивительно ароматный и нежный десерт, который готовится без капли молока и воды и отличается от классических блинов своей особой сочностью и фруктовым ароматом.

Особенность этого рецепта в том, что сок не только придает блинам приятный яблочный вкус, но и делает тесто более эластичным, а сами блины — мягкими и тонкими.

Для приготовления понадобится: 500 мл яблочного сока (лучше прозрачного, без мякоти), 2 яйца, 250 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соды или разрыхлителя.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пены. Влейте яблочный сок и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. В конце добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Тесто должно получиться жидким, как на обычные тонкие блины. Дайте ему постоять 15–20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте маслом (только для первого блина). Выпекайте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета.

