Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день

Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит! Попробовав раз, на другие рецепты даже не смотрю. Это нежные, пышные и воздушные кругляши, которые тают во рту и никогда не получаются резиновыми.

К тому же такие сырники лучше держат форму при жарке и дольше остаются мягкими даже на следующий день.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (лучше 9%), 2 яйца, 4-5 ст. л. манной крупы, 2-3 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: творог протрите через сито или хорошо разомните вилкой. Добавьте яйца, сахар, соль, ванилин и тщательно перемешайте. Всыпьте манную крупу и снова перемешайте. Оставьте массу на 20-30 минут, чтобы манка набухла и связала ингредиенты. Влажными руками сформируйте небольшие сырники, обваляйте их в манке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте сырники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, медом или ягодами.

