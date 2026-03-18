Мягкие лепешки с зеленью: готовить одно удовольствие — даже миксер не понадобится, справитесь вилкой

Эти мягкие лепешки с зеленью готовить одно удовольствие — даже миксер не понадобится, справитесь вилкой! Они напоминают американские панкейки. Идеальный завтрак для тех, кто не любит возиться с тестом и мыть гору посуды.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 200 мл молока, 150 г муки, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, большой пучок укропа и петрушки, 2 ст. л. растительного масла.

Рецепт: в миске слегка взбейте яйца с сахаром и солью вилкой. Влейте молоко и растительное масло, перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель, тщательно размешайте до однородности —комочки не страшны, они разойдутся при жарке. Добавьте в тесно мелко рубленную зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Выливайте тесто половником, формируя круглые лепешки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Дарья Иванова
