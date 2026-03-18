Заполняю тесто начинкой — и в духовку. Хрустящие слойки с сыром и грибами на завтрак за 20 минут

Беру готовое слоеное тесто, шампиньоны и сыр — и готовлю хрустящие ароматные слойки прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые слоистые слойки с хрустящей поверхностью и сочной тягучей начинкой, где грибы с луком и расплавленный сыр создают идеальную гармонию вкуса. Аромат стоит на весь дом, а слойки исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 300 граммов шампиньонов, 150 граммов твердого сыра, 1 луковица, 2 столовые ложки растительного масла для жарки, соль и черный перец по вкусу, 1 яйцо для смазывания.

Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на масле до готовности, посолите и поперчите. Сыр натрите на крупной терке. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите грибную начинку, посыпьте сыром, защипните края. Выложите слойки на противень, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

