Тарталетки — прошлый век. Слойки с яичным салатом и маринованными огурцами — сочнее, нежнее и в сто раз быстрее

Беру слоеное тесто, вареные яйца и маринованные огурцы — и готовлю хрустящие слойки с яичным салатом, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их достать из духовки.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, праздничного фуршета или легкого ужина. Получается обалденная вкуснятина: тонкие слоистые квадратики из золотистого теста с хрустящей корочкой, а внутри — нежная кремовая начинка из яиц, маринованных огурчиков и свежей зелени, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 8–9 вареных яиц, 3 малосольных огурца, пучок шнитт-лука или тархуна, домашний майонез, оливковое масло, соль, перец. Тесто разморозьте, раскатайте, нарежьте квадратами, выпекайте при 200 °С 10–12 минут до румянца. Яйца и огурцы нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Смешайте с майонезом, солью и перцем. Остывшие слойки разрежьте пополам, наполните салатом, накройте второй половинкой. Подавайте сразу — они хрустят и тают во рту.

