В Китае раскрыли, при каком раскладе Пекин вступит в конфликт с Вашингтоном

Неверный подход к тайваньскому вопросу может привести к конфликту между КНР и США, заявил председатель Китая Си Цзиньпин. Такое развитие событий, по его словам, поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение, передает Центральное телевидение Китая.

Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение, — сказал Си Цзиньпин.

Переговоры лидеров проходят в Доме народных собраний в рамках государственного визита президента США Дональда Трампа в КНР, который продлится с 13 по 15 мая. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для дипломатических отношений с КНР. Продажа американского оружия Тайваню остается одной из ключевых точек напряженности между Вашингтоном и Пекином. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией были прерваны в 1949 году.

Ранее сообщалось, что рукопожатие председателя КНР и президента США в Пекине продлилось 14 секунд и стало мини-борьбой за лидерство. Американский лидер попытался перетянуть руку китайского коллеги к себе, но Си Цзиньпин не дал перехватить инициативу.