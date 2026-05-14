Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 мая: инфографика

В ночь на 14 мая Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«С 21:00 мск 13 мая до 07:00 мск 14 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», — сказано в сообщении.