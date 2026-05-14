Цены растут медленней инфляции: насколько выгодно покупать онлайн в 2026-м

Товары на маркетплейсах за три года дорожали вдвое медленнее, чем продукты в обычных магазинах. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ). Они изучили 88 миллионов позиций в девяти категориях — данные за 39 месяцев с MPStats и Росстата. NEWS.ru рассказывает, выгодно ли сегодня покупать в офлайне и как сэкономить на интернет-шопинге.

Что показало исследование АПЭТ

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) проанализировала 88 миллионов товарных позиций в девяти категориях за период более трех лет (с 2023 года). Выяснилось, что индекс цен на маркетплейсах составил 96,88 пункта, тогда как индекс потребительских цен Росстата достиг 116,67 пункта. Это означает, что рост цен в онлайн-торговле отставал от общей инфляции.

Как пояснила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, причина заключается в программах лояльности и продуманной системе скидок, которые позволяют маркетплейсам удерживать покупателей.

Почему цены на онлайн-площадках ниже

Изначально интернет-торговля развивалась под лозунгом «мы продаем дешевле, потому что экономим на издержках», напомнил NEWS.ru доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.

По его словам, долгое время главной проблемой оставалось доверие потребителей. Многие покупатели сначала ездили в обычный магазин, чтобы посмотреть товар, а затем уже дома, представляя качество, заказывали его онлайн со значительной экономией. И действительно, цены в интернете всегда были выгоднее.

«Сейчас, благодаря развитию технологий и сервиса, подавляющее большинство покупателей (особенно после пандемии коронавируса, когда доставка стала необходимостью) выработало привычку покупать онлайн, и вопрос доверия уже не стоит так остро. Маркетплейсы приучили нас к тому, что товар всегда можно вернуть, обменять или отказаться от покупки в пункте выдачи. А привычка покупать дешево в Сети осталась. При этом экономить на издержках крупным логистическим площадкам уже не получается — слишком большие масштабы», — пояснила эксперт.

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, маркетплейсы конкурируют между собой агрессивнее, чем офлайн-розница, — отсюда давление на цены. «Там легче сравнивать предложения, что дополнительно сдерживает рост стоимости. В последние годы эта конкуренция — как самих маркетплейсов, так и продавцов на них — стала еще сильнее», — отметил собеседник NEWS.ru.

Как устроена экономика маркетплейсов сегодня

Маркетплейсы диверсифицируют бизнес: становятся, например, немного почтой или банком. Однако колоссальные логистические мощности требуют содержания, а сотрудники — зарплат. Поэтому экономить стали в том числе на партнерах-продавцах, считает Перепелкин. Именно за их счет в основном и происходит фиксация низких цен или проведение глобальных скидок на площадках, отметил он.

По мнению эксперта, возникает некий замкнутый круг. Маркетплейсы аккумулировали подавляющую долю рынка и стали основным каналом продаж для большинства компаний. Но поддержание покупательского интереса держится на выгодных предложениях с низкими ценами, которые часто делают торговлю на этих площадках для самого продавца совсем невыгодной.

Тут в борьбу включается и офлайн-торговля, которой тоже неинтересно терять свои позиции. Борьба скидок и цен вступает в новую фазу, отметил Перепелкин.

Выгоднее ли сегодня покупать на маркетплейсах

В большинстве категорий — да, но не всегда и не автоматически, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Офлайн проигрывает по цене там, где товар легко стандартизировать: одежда базовых брендов, бытовая техника, товары для дома, уточнил Ковригин. Напротив, офлайн выигрывает там, где важны экспертиза продавца, примерка или срочность покупки, добавил он.

Товары массового сегмента чаще всего лучше покупать на маркетплейсах, а уникальные — в офлайн-рознице, советует эксперт.

Кроме того, чтобы экономить на маркетплейсах, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций:

  • следить за ценой через историю (Wildberries и Ozon показывают динамику);
  • покупать в несезон — пики скидок приходятся не только на распродажи, но и на «мертвые» периоды после праздников;
  • сравнивать итоговую цену с учетом доставки и возможного возврата;
  • использовать баллы и кешбэк карт — реальная экономия составляет 3–7%;
  • не брать первый результат поиска: он часто продвигается платно, а не потому, что дешевле.

Где выгоднее покупать сегодня

Если делать обдуманные покупки в офлайне, на этом тоже можно существенно сэкономить, полагает Борисова. «Модель поведения покупателей в офлайне и онлайне отличается. На маркетплейсах экономят за счет покупки „набора“ продуктов, делая заказ сразу на несколько товаров, а в обычных магазинах — на отдельном товаре. В случае посещения офлайн-точек придется подбирать отдельные позиции в разных торговых сетях. Это займет больше времени, но позволит получить более существенную скидку на каждую позицию потребительской корзины», — резюмировала она.

По словам Перепелкина, сейчас для покупателей настал такой момент, когда за выгодным предложением придется охотиться: сравнивать цены у разных продавцов на разных площадках. И это если товары идентичны. А если нужно сравнить бренды или марки, то сначала придется провести целое исследование — включая изучение отзывов и интуитивное понимание того, насколько они реальны.

«Главный совет, чтобы не прогадать, — не торопиться. Старайтесь не обращать внимания на тикающие обратные отсчеты времени до окончания скидки, количество людей, просматривающих карточку товара, или яркие баннеры с предложением выгодной цены за дополнительную единицу товара. Чаще спрашивайте себя: сколько товаров вам действительно необходимо?» — заключил он.

Екатерина Свинова
