Запрет маркетплейсам диктовать цены: все подорожает или подешевеет?

Минпромторг разработал концепцию, которая запрещает маркетплейсам самостоятельно устанавливать цены на товары и проводить любые акции без согласия продавцов. Если инициативу примут, площадки больше не смогут быть главными «вершителями цен» NEWS.ru рассказывает, как это изменит стоимость товаров и почему чиновники решили забрать рычаги влияния у маркетплейсов.
Что предлагает Минпромторг
Минпромторг РФ выступил с инициативой запретить маркетплейсам самостоятельно устанавливать цены на товары. Это следует из проекта концепции новой национальной модели торговли, подготовленного ведомством.
Документ предполагает постепенное изменение подходов к ценообразованию на электронных площадках. На первом этапе маркетплейсы будут обязаны запрашивать у продавцов согласие на предоставление скидок за счет платформы. У продавца, в свою очередь, появится право запрещать проведение таких акций — как на весь ассортимент, так и на отдельные позиции. При этом отказ не должен ухудшать условия сотрудничества с площадкой.
Следующий шаг, по замыслу авторов концепции, — полное исключение маркетплейсов из процесса ценообразования. «Ценообразованием на товар должен управлять сам продавец, а не площадка», — следует из документа.
В Минпромторге уверены, что нововведения позволят сбалансировать условия для традиционной розницы и онлайн-торговли. Действующая модель, по мнению разработчиков, ставит офлайн-ретейлеров в заведомо неравное положение.
Что это изменит для покупателей
По мнению члена генерального совета «Деловой России» экономиста Олега Николаева, теоретически цену товара действительно должен определять продавец. Но тогда, отметил собеседник NEWS.ru, нужно спросить: а что такое маркетплейс сегодня? Это просто «асфальтовая площадка под колхозным рынком» или нечто гораздо большее?
Если уж вводить поправки в интересах защиты офлайн-торговли, то логично было бы распространить аналогичный подход и на федеральных ретейлеров, считает эксперт. «Почему бы не запретить сетям диктовать цены своим поставщикам продуктов? Сейчас, конечно, никто не спускает циркуляров, как в советское время. Но механизмы воздействия остаются: сеть вполне недвусмысленно дает понять контрагенту, какая закупочная цена ее устраивает, а при какой о широкой полке можно забыть», — сказал Николаев.
Эксперт напомнил, что маркетплейс — это прежде всего мощнейшая логистическая система. Такой инфраструктурой не располагает ни один из тысяч селлеров по отдельности. Огромные склады, отлаженные схемы доставки — управление складской загрузкой напрямую завязано на ценовую политику. Если у площадки заберут рычаги управления акциями, ее бизнес-модель неизбежно усложнится, предупредил Николаев. «А за любое усложнение в конечном счете платит покупатель. Чудес не бывает», — добавил он.
По его словам, если попробовать полностью отстранить владельцев торговых сетей от ценового диктата, клиентам «Магнитов» и «Пятерочек» это очень быстро перестанет нравиться.
Что происходит со скидками за оплату картами
В ноябре 2025 года руководители пяти крупнейших банков («Сбер», ВТБ, Т-Банк, Альфа-Банк и Совкомбанк) обратились к руководству Госдумы с требованием запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате товаров картами аффилированных с площадками банков. Глава Сбербанка Герман Греф назвал эту практику «торговым рабством», подчеркнув, что покупатель вынужден открывать карту конкретного банка, чтобы получить скидку.
Банкиры, в частности, предлагали запретить маркетплейсам вкладывать средства в снижение цен для покупателей, установить единую цену на товар независимо от способа оплаты, а также исключить привязку скидок к конкретным платежным системам или банкам-эмитентам.
Представители Wildberries и Ozon называли инициативу банков попыткой устранить конкурентов.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала банкиров, заявив, что цена товара на площадке не должна зависеть от способа оплаты. В феврале 2026 года ЦБ предложил компромиссный вариант — так называемую открытую модель. Суть ее сводится к тому, что покупатель видит единую цену товара на витрине маркетплейса. В отдельном окне или всплывающем элементе интерфейса отображаются предложения разных банков с их скидками и кешбэками, При этом доступ для всех банков — на равных условиях.
По мнению председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Марии Бродовской, на практике это означает усиление конкуренции за покупателя. «Если же доступ получат разные банки, покупатель окажется в более выгодной позиции: появится возможность выбирать карту, программу лояльности или рассрочку с лучшими условиями прямо в момент покупки», — отметила она в беседе с NEWS.ru.
Согласно опросу ВЦИОМа, 64% россиян негативно относятся к идее запрета скидок на маркетплейсах. 78% уверены, что от него пострадают миллионы покупателей, для которых товары станут дороже.
