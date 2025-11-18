Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 14:12

Маркетплейсы могут заставить не делать скидки в зависимости от оплаты

Маркетплейсам хотят запретят менять цену в зависимости от способа оплаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ЦБ вместе с крупными банками рассматривает проект о запрете скидок на маркетплейсах при оплате через собственные банки, передают «Ведомости» со ссылкой на источник в объединенной компании Wildberries & Russ. По его словам, обсуждение имеет закрытый формат — без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. Он уточнил, что скидки на способы оплаты осуществляются по законодательству РФ, а также отвечают позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам.

С таким же успехом можно предложить обязать все магазины «Пятерочки» давать скидку на колбасу 5% по карте «Ленты». Или же — обязать Сбер давать сниженную ставку по ипотеке не только его зарплатным клиентам, но и зарплатным клиентам других банков, а также покупателям Wildberries, — отметил источник.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о вступлении в силу законодательного акта о защите прав пользователей маркетплейсов в октябре 2026 года. Глава кабинета министров подчеркнул, что соответствующая нормативная база формируется по поручению президента Владимира Путина для обеспечения безопасности граждан, использующих торговые интернет-площадки.

