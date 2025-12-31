Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:08

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 31 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 86 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 декабря текущего года до 08:00 мск 31 декабря текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА — над акваторией Черного моря, девять БПЛА — над территорией Брянской области, по восемь БПЛА — над территориями Липецкой области и Республики Крым и пять БПЛА — над территорией Краснодарского края», — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Минобороны
атаки ВСУ
дроны
беспилотники
