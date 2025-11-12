Пользователей маркетплейсов в России защитят законом Мишустин: закон о защите пользователей маркетплейсов вступит в силу в 2026 году

Закон, который защищает пользователей маркетплейсов, вступит в силу в октябре 2026 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель кабмина отметил, что соответствующая нормативная база совершенствуется по поручению президента РФ Владимира Путина для защиты людей, которые их используют.

И также предпринимателей, которые реализуют на них (маркетплейсах. — NEWS.ru) товары, услуги. Для чего с учетом обратной связи от бизнеса был подготовлен соответствующий федеральный закон, — уточнил Мишустин на пленарной сессии форума информационных технологий «Цифровые решения».

Премьер добавил, что маркетплейсы вносят существенный вклад в рост рынка электронной торговли. Мишустин напомнил, как за первое полугодие 2025-го превысили 5 трлн рублей.

Ранее премьер-министр отметил вклад IT-индустрии в российскую экономику за последние пять лет. По его словам, за этот период он почти удвоился и достиг 2,4%. Мишустин отметил, что за первую половину 2025-го сегмент разработки ПО показал рост на треть.