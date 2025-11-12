Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:12

Пользователей маркетплейсов в России защитят законом

Мишустин: закон о защите пользователей маркетплейсов вступит в силу в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закон, который защищает пользователей маркетплейсов, вступит в силу в октябре 2026 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель кабмина отметил, что соответствующая нормативная база совершенствуется по поручению президента РФ Владимира Путина для защиты людей, которые их используют.

И также предпринимателей, которые реализуют на них (маркетплейсах. — NEWS.ru) товары, услуги. Для чего с учетом обратной связи от бизнеса был подготовлен соответствующий федеральный закон, — уточнил Мишустин на пленарной сессии форума информационных технологий «Цифровые решения».

Премьер добавил, что маркетплейсы вносят существенный вклад в рост рынка электронной торговли. Мишустин напомнил, как за первое полугодие 2025-го превысили 5 трлн рублей.

Ранее премьер-министр отметил вклад IT-индустрии в российскую экономику за последние пять лет. По его словам, за этот период он почти удвоился и достиг 2,4%. Мишустин отметил, что за первую половину 2025-го сегмент разработки ПО показал рост на треть.

Михаил Мишустин
Правительство РФ
маркетплейсы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.