Власти России приняли важное решение по Курской области Кабмин: курский перинатальный центр получит 250 млн рублей на капремонт

Правительство России выделило 250 млн рублей из резервного фонда на капитальный ремонт Областного перинатального центра в Курске, сообщила пресс-служба кабинета министров. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжению, выделенные средства будут направлены на проведение первого этапа работ по реконструкции медицинского учреждения.

Ранее в кабинете министров сообщили, что за последние два года федеральный бюджет выделил Курской области более 220 млрд рублей для поддержки региона. По данным правительства, основная часть средств, около 190 млрд рублей, была направлена на адресную помощь жителям пострадавших территорий.

Кроме того, правительство выделит в 2026 году более 460 млн рублей на оплату труда медиков в дальневосточных регионах. Соответствующее распоряжение, согласно заявлению, подписал председатель правительства, а общий объем федеральных трансфертов на эти цели по стране превысит 9,6 млрд рублей.