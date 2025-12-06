ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 11:19

Курской области перечислили более 220 млрд рублей

Курская область получила из федерального бюджета 220 млрд рублей за два года

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
За последние два года федеральный бюджет выделил Курской области более 220 млрд рублей на поддержку региона, сообщили в кабмине. Основная часть средств — около 190 млрд рублей — пошла на адресную помощь жителям пострадавших территорий. Соответствующие цифры были озвучены на очередном совещании первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова.

190 млрд рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов, — добавили там.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал село Малая Локня Суджанского района «малой Брестской крепостью». Он отметил, что село было почти целиком разрушено в ходе вторжения ВСУ.

Курская область
финансы
деньги
бюджеты
