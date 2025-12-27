Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 18:13

«Катастрофа»: Зеленского предупредили о страшных последствиях обысков НАБУ

Шарий назвал катастрофой для Зеленского обыски у депутата Рады Киселя

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Проведение обысков у депутата Верховной рады Юрия Киселя станет катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале. По его словам, парламентарий является ближайшим другом лидера бывшей советской республики, а также близким другом основателя студии «Квартал 95» Сергея Шефира. Шарий отметил, что от этих связей откреститься не удастся.

Для Зеленского это катастрофа. Кисель — ближайший его друг, ближайший друг [основателя студии «Квартал 95» Сергея] Шефира, тут не отвертишься, он ему дом купил, соседом был, — отметил Шарий.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Верховной раде у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся в отношении Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Оба считаются друзьями президента Украины. Корявченков широко известен в стране под прозвищем Юзик. Его знакомство с Зеленским началось еще в период совместной работы в студии «Квартал 95».

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что НАБУ только начинает раскручивать крупный коррупционный скандал. По его словам, все необходимые материалы уже собраны бюро, а сроки их обнародования зависят от текущей политической конъюнктуры.

Анатолий Шарий
НАБУ
обыски
депутаты
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Германии «вынесли приговор» правительству Мерца
На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника
Скончался бывший российский посол Петр Стегний
Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева
«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе
В Сирии произошел теракт
Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку
Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году
«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа
«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов
Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству
«Кот в мешке»: биолог разнесла план Дурова с финансированием ЭКО
В Швейцарии нашли причину русофобии Запада
В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны
В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине
Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду
В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России
Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА
Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.