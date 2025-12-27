«Катастрофа»: Зеленского предупредили о страшных последствиях обысков НАБУ

Проведение обысков у депутата Верховной рады Юрия Киселя станет катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале. По его словам, парламентарий является ближайшим другом лидера бывшей советской республики, а также близким другом основателя студии «Квартал 95» Сергея Шефира. Шарий отметил, что от этих связей откреститься не удастся.

Для Зеленского это катастрофа. Кисель — ближайший его друг, ближайший друг [основателя студии «Квартал 95» Сергея] Шефира, тут не отвертишься, он ему дом купил, соседом был, — отметил Шарий.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Верховной раде у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся в отношении Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Оба считаются друзьями президента Украины. Корявченков широко известен в стране под прозвищем Юзик. Его знакомство с Зеленским началось еще в период совместной работы в студии «Квартал 95».

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что НАБУ только начинает раскручивать крупный коррупционный скандал. По его словам, все необходимые материалы уже собраны бюро, а сроки их обнародования зависят от текущей политической конъюнктуры.