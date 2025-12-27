Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 15:29

Экс-депутат Рады раскрыл истинную стратегию работы НАБУ

Экс-депутат Килинкаров: коррупционный скандал на Украине только начинается

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины только начало развивать скандал в Киеве, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, все необходимые материалы уже находятся в распоряжении НАБУ, а даты их публикаций обусловлены политической составляющей.

Я думаю, что коррупционный скандал в Киеве только начинается. НАБУ не нужно дальше искать компромат, у них все есть. Вопрос только в политической целесообразности: когда эти материалы должны появиться публично, бюро дозированно их выдает с учетом политической составляющей, связанной с переговорами, — заявил Килинкаров.

Килинкаров отметил, что коррупционные компроматы НАБУ, касающиеся действующего киевского режима, могут быть в распоряжении других заинтересованных лиц. По его словам, этот факт ставит президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников в затруднительное положение.

Предположу, что материалы компромата есть не только у НАБУ. Даже, если бюро по каким-то причинам не будет их публиковать, я не исключаю, что данные все равно появятся в информационном поле. Остановить этот процесс уже невозможно: Украине не с кем договариваться, поэтому Зеленскому и его окружению надо готовиться к очень тяжелым временам, — заключил Килинкаров.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу. В ее состав входили действующие депутаты Верховной рады Украины.

НАБУ
Киев
Владимир Зеленский
Верховная рада
Александрина Гуловская
А. Гуловская
