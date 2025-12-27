На Украине разгорелся новый коррупционный скандал

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу, сообщила пресс-служба НАБУ. В ее состав входили действующие депутаты Верховной рады Украины.

По информации следствия, участники этой группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду. Это происходило в обмен на их голоса при голосовании в Раде. Детальные подробности этой операции НАБУ и САП обещали представить позже.

Ранее НАБУ раскрыло масштабную коррупционную схему. Она была связана с тендером Министерства обороны республики на строительство жилья для военных в Киеве. По данным ведомства, бывший высокопоставленный чиновник требовал от застройщика взятку в размере $1,3 млн (почти 101 млн рублей). Взятка должна была обеспечить победу в конкурсе.

До этого руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов заявил, что обыски у Андрея Ермака, который на тот момент занимал пост главы офиса президента Украины, не связаны с антикоррупционным расследованием «Мидас» в энергетической сфере. Он также допустил, что обвинение Ермаку пока не предъявлено. Причиной может быть то, что продолжаются необходимые следственные процедуры.