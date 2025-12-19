Новый год-2026
В НАБУ ответили на вопрос о связи обысков у Ермака с операцией «Мидас»

Детектив НАБУ Магомедрасулов: обыски у Ермака не связаны с операцией «Мидас»

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Проведенные ранее обыски у Андрея Ермака, занимавшего на тот момент пост главы офиса президента Украины, не имеют отношения к антикоррупционному расследованию «Мидас» в энергетической сфере, заявил руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов в интервью украинской программе «Есть вопросы» на YouTube. По его словам, история с Ермаком является «другим кейсом в другом подразделении НАБУ».

История с Ермаком — это история другого кейса в другом подразделении НАБУ. Насколько знаю, из дела [главного фигуранта операции «Мидас» бизнесмена Тимура] Миндича они получили важные вещественные доказательства, необходимую информацию для производств. Но что там происходит в этом производстве, я, к сожалению, не могу сказать, — отметил он.

Магомедрасулов допустил, что обвинение Ермаку пока не предъявлено, поскольку «продолжаются необходимые процедуры». По его словам, возможно, следователи все еще собирают доказательства или готовят необходимые материалы.

О том, что обыски у Ермака могут быть связаны с операцией «Мидас», ранее сообщил корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер. По его информации, речь идет о взяточничестве в энергетическом секторе.

