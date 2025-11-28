День матери
28 ноября 2025 в 11:08

Раскрыты причины обысков у Ермака

FT: обыски у Ермака связаны с операцией «Мидас»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака проводятся в рамках операции «Мидас», сообщил в соцсети Х корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер. Масштабное расследование связано с предполагаемым взяточничеством в энергетическом секторе Украины.

Обыски в киевском доме Андрея Ермака <...> связаны с «Мидас» — масштабным расследованием предполагаемого взяточничества в энергетическом секторе Украины, — написал Миллер.

Утром 28 ноября появилась информация, что в Киеве проходят обыски у Ермака. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сотрудники НАБУ и САП курируют следственные действия.

Позже Ермак подтвердил информацию, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен «полный доступ». По словам Ермака, он оказывает содействие НАБУ.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что обыски у Ермака могут быть связаны с отказом Киева от мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, данные действия являются демонстрацией контроля США над ситуацией.

Андрей Ермак
обыски
коррупция
Украина
