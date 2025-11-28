День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:49

Экс-депутат Рады назвал неожиданную причину обысков у Ермака

Экс-нардеп Марков: обыски у Ермака связаны с отказом Киева от мирного плана США

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Обыски у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака связаны с отказом Киева от мирного плана США по урегулированию конфликта, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, это является демонстрацией контроля Вашингтона над ситуацией для возможности дальнейших договоренностей с Россией.

Обыски у Ермака проходят по требованию США, так как на Украине сейчас отказываются мирного плана [Дональда] Трампа (президент США.- NEWS.ru). Наш президент заявил, что мы готовы его обсуждать. Режим Зеленского, мало того, что нелегитимен, он уже является настоящим организованным преступным сообществом. Поэтому американцы, для того чтобы выйти на договоренности с нами, должны показать, что контролируют Украину. А Зеленский уже не под контролем, поэтому он будет заменен. У меня в этом нет никаких сомнений. Вопрос только во времени, — высказался Марков.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий будет стремительным и может преподнести множество неожиданных политических комбинаций. По мнению экс-депутата Рады, Запад демонстрирует циничный и прагматичный подход, при котором судьба отдельных политиков не имеет значения в сравнении со стратегическими интересами.

Сейчас события на Украине будут развиваться очень быстро. Я думаю, нас ждут еще очень удивительные комбинации. Зеленского уже невозможно отмыть. Почему Ермака сливают? Потому что Зеленский ведет себя неадекватно, видимо, под действием психотропных препаратов. И мы видим, что страной на самом деле управляет глава офиса украинского лидера и политики Запада, британцы. Американцы — люди взрослые, циничные. Они не могут позволить себе подобное бремя, потому что контролируют многие политические режимы во многих странах. Если одному позволить так себя вести, то остальные завтра так же могут игнорировать позицию Белого дома, — подытожил Марков.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в Киеве проводят обыски у Ермака. По его словам, следственные действия курируют сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
