Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 19:34

Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением

«Белавиа» приостановила рейсы из Гомеля в Россию и обратно из-за непогоды

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Несколько рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» из Гомеля в Россию и обратно отменены из-за непогоды, сообщила пресс-служба перевозчика. В то же время рейсы из Национального аэропорта Минск продолжаются в штатном режиме с усилением техники и персонала для обеспечения безопасности полетов.

«Белавиа», несмотря на непогоду, продолжает выполнять рейсы из Национального аэропорта Минск в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов здесь выведены дополнительные резервы техники, усилены бригады рабочих, водителей, — говорится в сообщении.

Рейс B2 988 Москва — Гомель был перенаправлен на посадку в Минске, пассажирам организован трансфер в Гомель. Также 9 января отменены рейсы B2 989 Гомель — Санкт-Петербург, B2 990 Санкт-Петербург — Гомель и B2 991 Гомель — Москва. По данным Белгидромета, в прошедшие сутки по территории Белоруссии наблюдались снегопады, метель и слабый гололед, снежный покров составляет 6–42 сантиметра.

Ранее в подмосковных электричках из-за сильной метели образовались огромные сугробы прямо внутри вагонов. На опубликованных в Сети кадрах видно, как снег заполнил коридоры, сделав их почти непроходимыми.

Белоруссия
непогода
снегопады
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Озвучены шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Симоньян продемонстрировала фигурку Мадуро в образе супергероя
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.