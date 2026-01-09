Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением

Несколько рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» из Гомеля в Россию и обратно отменены из-за непогоды, сообщила пресс-служба перевозчика. В то же время рейсы из Национального аэропорта Минск продолжаются в штатном режиме с усилением техники и персонала для обеспечения безопасности полетов.

«Белавиа», несмотря на непогоду, продолжает выполнять рейсы из Национального аэропорта Минск в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов здесь выведены дополнительные резервы техники, усилены бригады рабочих, водителей, — говорится в сообщении.

Рейс B2 988 Москва — Гомель был перенаправлен на посадку в Минске, пассажирам организован трансфер в Гомель. Также 9 января отменены рейсы B2 989 Гомель — Санкт-Петербург, B2 990 Санкт-Петербург — Гомель и B2 991 Гомель — Москва. По данным Белгидромета, в прошедшие сутки по территории Белоруссии наблюдались снегопады, метель и слабый гололед, снежный покров составляет 6–42 сантиметра.

Ранее в подмосковных электричках из-за сильной метели образовались огромные сугробы прямо внутри вагонов. На опубликованных в Сети кадрах видно, как снег заполнил коридоры, сделав их почти непроходимыми.